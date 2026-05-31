Атака на Дніпро: російський дрон знищив відділення Нової пошти

Фото з відкритих джерел

Про це повідомили в компанії "Нова пошта", передає RegioNews.

Відділення №1 Нової пошти в Дніпрі внаслідок атаки дроном знищено. Будівля згоріла вщент. На щастя, співробітники не постраждали. Наразі на місці атаки працюють рятувальники.

"Компанія, як завжди, компенсує клієнтам оголошену вартість знищених відправлень. Ми вже зв'язуємось з клієнтами, щоб повідомити деталі відшкодування", - кажуть в "Новій пошті".

Нагадаємо, вибух у Дніпрі пролунав зранку, приблизно об 11 годині, під час повітряної тривоги. У місцевих телеграм-каналах повідомляли про масштабну пожежу.