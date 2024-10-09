фото: ДПСУ

П’ятьох чоловіків, які збирались поза пунктами пропуску потрапити в Румунію, затримали прикордонники на Закарпатті

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує RegioNews.

"Спершу на одному із контрольних постів виявили двох чоловіків з Дніпропетровщини. Вони прямували у прикордоння автомобілем. Ще троє їхніх земляків планували оминути наявні контрольні пости. Спритників вдалось виявити та затримати у ході реалізації інформації наданої співробітниками оперативно-розшукового відділу "Дякове”, – розповіли у ДПСУ.

У подальшому усі п’ятеро разом збиралися долати високогір’я, щоб дістатися до Румунії.

При собі чоловіки мали завчасно підготовлені каримати, дощовики, спальні мішки, похідну пічку для приготування їжі та газові балончики до неї, а ще супи швидкого приготування, солодощі та печиво.

За словами чоловіків, маршрут вони складали самостійно, а підготовку до нього здійснювали за порадами знайденими в інтернеті.

Стосовно затриманих склали адмінпротоколи. Невдовзі правову оцінку діям чоловіків надаватиме суд.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті затримали прикордонника, який за 4000 доларів допоміг ухилянту втекти за кордон.