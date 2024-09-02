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ДТП сталася 31 серпня близько 19:45 у селі Розтоки Рахівського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Opel Zafira не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та з’їхав з дороги, де зіткнувся з бетонним містком.

Внаслідок аварії 32-річний водій легковика загинув на місці, а двох пасажирів – 33-річного та 22-річного односельців чоловіка, госпіталізували, звідки після надання меддопомоги їх відпустили на лікуватися вдома.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

Нагадаємо, 30 серпня на трасі в Одеському районі сталася смертельна ДТП. Загинули дві людини, зокрема дитина. Ще четверо – отримали травми.