Автівка зіткнулася з бетонним містком: на Закарпатті в ДТП загинув водій, а двоє пасажирів постраждали
ДТП сталася 31 серпня близько 19:45 у селі Розтоки Рахівського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій Opel Zafira не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та з’їхав з дороги, де зіткнувся з бетонним містком.
Внаслідок аварії 32-річний водій легковика загинув на місці, а двох пасажирів – 33-річного та 22-річного односельців чоловіка, госпіталізували, звідки після надання меддопомоги їх відпустили на лікуватися вдома.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.
Нагадаємо, 30 серпня на трасі в Одеському районі сталася смертельна ДТП. Загинули дві людини, зокрема дитина. Ще четверо – отримали травми.
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