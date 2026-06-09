На Волині жінка звернулася до лікарів через "рух під шкірою" – виявили гельмінта

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У 37-річної жительки Ковельського району зі шкіри на шиї видалили гельмінта довжиною 8,7 см. Зараження сталося через укус комара

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними епідеміологів, у жінки діагностували паразитарне захворювання – дирофіляріоз. Це вже другий випадок на Волині від початку року.

Пацієнтка звернулася до лікарів зі скаргами на утворення під шкірою, яке рухалося та спричиняло дискомфорт. Медики видалили паразита та направили його на лабораторне дослідження, де підтвердили діагноз. Після лікування стан жінки оцінюється як задовільний.

Під час епідеміологічного розслідування встановлено, що жінка проживає поблизу водойми та утримує собаку, яка може бути резервуаром збудника дирофіляріозу.

Фахівці наголошують, що дирофіляріоз передається через укуси комарів, а основними носіями паразита є домашні тварини, зокрема собаки.

Епідеміологи радять для профілактики:

використовувати репеленти,

встановлювати москітні сітки,

уникати місць скупчення комарів,

регулярно обробляти домашніх тварин від паразитів.

У разі появи ущільнень, набряків або відчуття руху під шкірою після укусу комара лікарі рекомендують негайно звертатися по медичну допомогу.

За даними центру контролю та профілактики хвороб, дирофіляріоз на Волині реєструється щороку. У 2020-2024 роках зафіксовано 9 випадків, у 2025 році – 3, а з початку 2026 року – вже 2 випадки. Фахівці пов’язують це зі змінами клімату та зростанням популяції комарів.

Нагадаємо, торік в Україні зафіксували появу небезпечного виду комарів – так званих тигрових. За словами ентомолога, ці комахи здатні переносити до 22 різних вірусів, серед яких захворювання Західного Нілу, жовта лихоманка та вірус Чікунгунья.