На Волыни женщина обратилась к врачам из-за "движения под кожей" – обнаружили гельминта

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У 37-летней жительницы района Ковеля из кожи на шее удалили гельминта длиной 8,7 см. Заражение произошло из-за укуса комара

Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики заболеваний.

По данным эпидемиологов, у женщины диагностировали паразитарное заболевание – дирофиляриоз. Это уже второй случай на Волыни с начала года.

Пациентка обратилась к врачам с жалобами на образование под кожей, которое двигалось и вызывало дискомфорт. Медики удалили паразита и направили его на лабораторное исследование, где подтвердили диагноз. После лечения состояние женщины оценивается как удовлетворительное.

В ходе эпидемиологического расследования установлено, что женщина проживает вблизи водоема и содержит собаку, которая может быть резервуаром возбудителя дирофиляриоза.

Специалисты отмечают, что дирофиляриоз передается через укусы комаров, а основными носителями паразита являются домашние животные, в частности собаки.

Эпидемиологи советуют для профилактики:

использовать репелленты,

устанавливать москитные сетки,

избегать мест скопления комаров,

регулярно обрабатывать домашних животных от паразитов.

В случае появления уплотнений, отеков или ощущения движения под кожей после укуса комара врачи рекомендуют немедленно обращаться за помощью.

По данным центра контроля и профилактики болезней, дирофиляриоз на Волыни регистрируется каждый год. В 2020-2024 годах зафиксировано 9 случаев, в 2025 году – 3, а с начала 2026 – уже 2 случая. Специалисты увязывают это с изменениями климата и ростом популяции комаров.

Напомним, в прошлом году в Украине зафиксировали появление опасного вида комаров – так называемых тигровых. По словам энтомолога, эти насекомые способны переносить до 22 разных вирусов, среди которых заболевания Западного Нила, желтая лихорадка и вирус Чикунгунья.