ДТП сталася 6 травня близько 19:20 у місті Миколаїв Стрийського району

На вулиці Львівській зіткнулися легковик Chevrolet Captiva, за кермом якого була 26-річна жителька Стрийського району, та мотоцикл Kovi 250 під керуванням 12-річного жителя Миколаєва.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла та його 14-річний пасажир, також житель міста, отримали травми. Їх госпіталізували.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

