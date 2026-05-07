У Києві затримали агента ФСБ, який координував підпали авто ЗСУ

СБУ у Києві затримала агента російської ФСБ, який організовував підпали автомобілі Сил оборони у місті

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Розслідування встановило, що чоловік шукав потенційних виконавців диверсій, вербував їх та координував підривну діяльність.

У березні цього року співробітники СБУ "по гарячих слідах” викрили двох ворожих агентів, котрих курував цей фігурант і які за його завданням займалися підпалами авто у Деснянському районі столиці.

Координатором підпалювачів виявився мобілізований, який самовільно залишив службу у Харківській області та втік до столиці, де почав працювати на РФ.

До уваги російської спецслужби він потрапив, коли шукав у Телеграм-каналах швидкі заробітки.

"Після вербування він почав залучати до роботи на ФСБ місцевих наркозалежних, які за суми "на дозу” погоджувалися вчиняти замовні підпали. Перед злочином вони погоджували з резидентом потенційну ціль, а після підпалу направляли йому фото та відео загоряння. Далі він месенджером звітував куратору від ФСБ”, - повідомили в СБУ.

Співробітники СБУ задокументували злочини резидента агентурної групи і затримали його за місцем проживання у Києві.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

