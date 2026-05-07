Фото: СБУ

У Харкові затримали ще одного ворожого підпалювача. На замовлення росіян зловмисник спалив два позашляховики ЗСУ у прифронтовому місті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, обидва авто проходили техобслуговування в обласному центрі після виконання бойових завдань на передовій.

Виконанням замовних підпалів займався місцевий безробітний. У поле зору ворога він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у профільних телеграм-каналах. В обмін на "швидкі підробітки" він погодився відслідковувати та знищувати військовий транспорт у Харкові.

Спочатку фігурант відстежив місце паркування службового пікапа ЗСУ та "погодив" його підпал з російським спецслужбістом. Після цього фігурант у темну пору доби підпалив авто за допомогою легкозаймистої суміші, яку зробив напередодні за інструкцією куратора з РФ. Весь процес загоряння він зафіксував на камеру телефону для подальшого "звіту" росіянам.

За аналогічною схемою зловмисник знищив другий позашляховик і готувався продовжити серію підпалів авто Сил оборони.

Військова контррозвідка СБУ викрила зловмисника "по гарячих слідах" і затримала за місцем проживання. Під час обшуку правоохоронці вилучили у нбого телефон із доказами координації підпалів та фотографіями цілей.

Затриманому оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві засудили трьох чоловіків, які нищили майно військових та залізничну інфраструктуру. Кожен із них отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.