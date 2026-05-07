07 травня 2026, 11:58

Працював на російські спецслужби: у Харкові затримали підпалювача автівок ЗСУ

Фото: СБУ
У Харкові затримали ще одного ворожого підпалювача. На замовлення росіян зловмисник спалив два позашляховики ЗСУ у прифронтовому місті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, обидва авто проходили техобслуговування в обласному центрі після виконання бойових завдань на передовій.

Виконанням замовних підпалів займався місцевий безробітний. У поле зору ворога він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у профільних телеграм-каналах. В обмін на "швидкі підробітки" він погодився відслідковувати та знищувати військовий транспорт у Харкові.

Спочатку фігурант відстежив місце паркування службового пікапа ЗСУ та "погодив" його підпал з російським спецслужбістом. Після цього фігурант у темну пору доби підпалив авто за допомогою легкозаймистої суміші, яку зробив напередодні за інструкцією куратора з РФ. Весь процес загоряння він зафіксував на камеру телефону для подальшого "звіту" росіянам.

За аналогічною схемою зловмисник знищив другий позашляховик і готувався продовжити серію підпалів авто Сил оборони.

Військова контррозвідка СБУ викрила зловмисника "по гарячих слідах" і затримала за місцем проживання. Під час обшуку правоохоронці вилучили у нбого телефон із доказами координації підпалів та фотографіями цілей.

Затриманому оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві засудили трьох чоловіків, які нищили майно військових та залізничну інфраструктуру. Кожен із них отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

війна СБУ затримання Харківська область агент рф російські агенти палій
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
