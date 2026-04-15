Смертельна ДТП на Волині: автомобіль врізався в дерево та перекинувся
Аварія сталася зранку 14 квітня біля села Березолуки Луцького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій Renault Megane не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і врізався в дерево, після чого автомобіль перекинувся.
Від отриманих травм 33-річний водій загинув на місці. Постраждалу 30-річну пасажирку доставили до лікарні.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, ввечері 12 квітня на Волині у ДТП загинули двоє підлітків – легковик з’їхав на узбіччя, де кілька разів перекинувся. Поліцейські затримали водія – 17-річного хлопця.
Всі блоги »