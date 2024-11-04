08:35  04 листопада
У Києві автобус протаранив авто та врізався у кіоск: перші подробиці про ДТП
11:42  03 листопада
У Києві чоловік виявив уламок ракети під час прогулянки
10:10  04 листопада
Сильний вітер у Києві повалив дерева
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2024, 00:40

Суд виніс вирок жителю Луцька, який кинув гранату з даху багатоповерхівки

04 листопада 2024, 00:40
Читайте также на русском языке
фото ілюстраційне: поліція
Читайте также
на русском языке

Суд у Луцьку виніс вирок 38-річному чоловікові, який скинув з даху багатоповерхівки гранату, яка вибухнула і пошкодила три припарковані автівки

Відповідний вироку ухвалив Луцький міськрайонний суд 28 жовтня, передає RegioNews.

Відповідно до матеріалів суду, інцидент трапився у ніч проти 29 травня цього року на вулиці Митрополита Шептицького у Луцьку.

За даними правоохоронців, обвинувачуваний піднявся на дах пʼятиповерхового будинку, у якому проживав, вийняв чеку із саморобного вибухового пристрою типу "Хаттабка" і скинув його з висоти.

Боєприпас здетонував і пошкодив три припарковані автомобілі.

Чоловік розповів, що придбав боєприпас у січні 2023 року, після чого зберігав його між будівельним сміттям до моменту вчинення злочину.

Під час розслідування стало відомо, що фігурант уже був двічі судимий, зокрема за вбивство через необережність.

Обвинувачуваний у суді визнав свою провину, однак не пояснив своїх мотивів. Він відшкодував потерпілим завдані збитки.

Суддя визнала чоловіка винним за статтями ККУ про незаконне придбання, зберігання та носіння вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу, а також хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Чоловікові призначили пʼять років позбавлення волі. Рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, раніше в Ужгороді правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату з третього поверху житлового будинку. Боєприпас впав на зелену зону та вибухнув.

кримінал Луцьк Боєприпаси Граната
У Луцьку розгорівся скандал через "ікони" місцевих бізнесменів у соборі ПЦУ
03 листопада 2024, 15:26
На Прикарпатті судили чоловіка, який купив у волонтера ящик з патронами для кулемета
01 листопада 2024, 16:51
Житель Черкащини вимагав від дружини військового 200 тис. грн та погрожував вбивством дитини
01 листопада 2024, 13:26
Всі новини »
29 жовтня 2024
Гучна реформа МСЕК: чи є шанс поставити хрест на липових довідках про інвалідність
Після затримання очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, справи про видачу сумнівних довідок про інвалідність у цьому регіоні почали вспливати просто пачками. Наприклад, у цій справі вже за...
24 жовтня 2024
Життя після ТЦК: як мобілізованих по-новому навчатимуть захищати Україну
Нещодавно у Головному управлінні доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ визнали, що за останні місяці мобілізаційний потік зазнав зменшення. Цей та інші супутні фактори стимулювали керівництво Збройних сил...
17 жовтня 2024
План перемоги Зеленського: як експерти оцінюють ініціативу президента
Напередодні президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді план перемоги над росією. Цей документ містить п’ять основних пунктів щодо того, як змусити рф припинити війну і за словами очіль...
10 жовтня 2024
Після війни в Україні залишаться не більше 25 млн людей – соціолог Володимир Паніотто
Скільки сьогодні громадян в Україні, чому підвищення народжуваності дасть економічний ефект лише за 20 років і чому без мігрантів з інших країни буде неможливо відновити Україну — про все це RegioNews...
Сильний вітер у Києві повалив дерева
04 листопада 2024, 10:10
ОВА показала наслідки масованого удару росіян по Херсону
04 листопада 2024, 10:02
Втрати ворога у війні перевалили за 700 тисяч: дані Генштабу ЗСУ на 4 листопада
04 листопада 2024, 09:37
Поліція оприлюднила коментар щодо масової ДТП у Києві: є інформація про загиблого
04 листопада 2024, 09:14
У прокуратурі уточнили дані про наслідки масованого авіаудару по Харкову та передмістю
04 листопада 2024, 09:03
Росіяни вночі запустили по Україні 80 дронів: як відпрацювала ППО
04 листопада 2024, 08:53
У Києві автобус протаранив авто та врізався у кіоск: перші подробиці про ДТП
04 листопада 2024, 08:35
Суд зняв арешт з київської нерухомості дружини обвинуваченого у держзраді Рабіновича, — ЗМІ
04 листопада 2024, 08:25
Росіяни вдарили авіабомбами по Харкову: відомо про 14 постраждалих
04 листопада 2024, 08:02
Чергова дронова атака ворога на Київ: зафіксовано падіння уламків у двох районах
04 листопада 2024, 07:14
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Гучна реформа МСЕК: чи є шанс поставити хрест на липових довідках про інвалідність
Життя після ТЦК: як мобілізованих по-новому навчатимуть захищати Україну
Всі публікації »
Андрій Длігач
Павло Казарін
Олександр Коваленко
Всі блоги »