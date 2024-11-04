Суд виніс вирок жителю Луцька, який кинув гранату з даху багатоповерхівки

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Суд у Луцьку виніс вирок 38-річному чоловікові, який скинув з даху багатоповерхівки гранату, яка вибухнула і пошкодила три припарковані автівки

Відповідний вироку ухвалив Луцький міськрайонний суд 28 жовтня, передає RegioNews.

Відповідно до матеріалів суду, інцидент трапився у ніч проти 29 травня цього року на вулиці Митрополита Шептицького у Луцьку.

За даними правоохоронців, обвинувачуваний піднявся на дах пʼятиповерхового будинку, у якому проживав, вийняв чеку із саморобного вибухового пристрою типу "Хаттабка" і скинув його з висоти.

Боєприпас здетонував і пошкодив три припарковані автомобілі.

Чоловік розповів, що придбав боєприпас у січні 2023 року, після чого зберігав його між будівельним сміттям до моменту вчинення злочину.

Під час розслідування стало відомо, що фігурант уже був двічі судимий, зокрема за вбивство через необережність.

Обвинувачуваний у суді визнав свою провину, однак не пояснив своїх мотивів. Він відшкодував потерпілим завдані збитки.

Суддя визнала чоловіка винним за статтями ККУ про незаконне придбання, зберігання та носіння вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу, а також хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Чоловікові призначили пʼять років позбавлення волі. Рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, раніше в Ужгороді правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату з третього поверху житлового будинку. Боєприпас впав на зелену зону та вибухнув.