На Волині вночі гасили масштабну пожежу — подробиці

01 лютого 2024

Мільйонні доходи, годинник Hublot і "Ланос": скільки заробляють і що задекларували керівники областей

140 млн гривень у власності, годинник Hublot за майже 500 тис. гривень, духовка за чверть мільйона, "Ланос" і ВАЗ – що ми знайшли в деклараціях начальників обласних військових адміністрацій