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12 октября 2026, 17:49

Переоделся в гараже и преодолел 10 км пешком: как агент ФСБ готовил диверсию в Винницкой области

12 октября 2026, 17:49
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Фото: СБУ
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В Винницкой области российского агента, который по заказу ФСБ поджег релейный шкаф "Укрзализныци", приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает RegioNews .

По данным следствия, диверсию мужчина совершил в Виннице. Российская спецслужба рассчитывала, что уничтожение релейного шкафа на местной железнодорожной линии нарушит транспортную логистику грузовых перевозок.

Сотрудники СБУ задержали агента в марте 2025 года – по месту жительства, в течение 48 часов после поджога.

Как установило расследование, задачу ФСБ выполнял местный военнослужащий-контрактник, который самовольно покинул воинскую часть и долго скрывался. В этот период он попал в поле зрения российской спецслужбы, разыскивая сомнительные подработки в Telegram-каналах.

После вербовки россияне поручили мужчине уничтожить релейный шкаф железной дороги. Для этого он приобрел в строительном магазине средство для разжигания огня и перелил его в бутылку из-под воды, чтобы замаскировать легковоспламеняющуюся смесь.

Перед диверсией агент переоделся в собственном гараже, после чего пешком преодолел более 10 километров до объекта. По дороге он постоянно менял маршрут и пытался избегать камер видеонаблюдения.

На месте мужчина сломал защитный корпус энергооборудования, облил его легковоспламеняющейся смесью и поджег. Возгорание он зафиксировал на камеру телефона, чтобы отчитаться перед ФСБ.

Во время обысков правоохранители изъяли одежду, в которой мужчина совершил диверсию, а также смартфон с поличным сотрудничества с российской спецслужбой.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины - диверсия, совершенная в условиях военного положения, и ч. 5 ст. 407 УК Украины – самовольное оставление воинской части.

Напомним, что по материалам Службы безопасности Украины суд назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества агенту ФСБ, корректировавшему российские удары по Одесщине и собиравшему информацию о позициях украинской противовоздушной обороны.

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