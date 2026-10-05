На Вінниччині викрили мережу з 300 дропів із оборотом понад 127 млн грн

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Вінниччині правоохоронці викрили мережу з близько 300 дропів, банківські рахунки, картки та криптогаманці яких використовували злочинні групи для легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. П’ятьом ймовірним кураторам мережі повідомили про підозру

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, у 2024–2025 роках п’ятеро жителів Вінниччини віком від 22 до 25 років за символічну винагороду отримували доступ до платіжних інструментів дропів. Йдеться про банківські картки, рахунки та криптогаманці.

Надалі, за версією слідства, вони передавали ці платіжні інструменти представникам злочинних груп, отримуючи за це відсоток від суми проведених операцій.

Правоохоронці встановили, що кошти на рахунки надходили, зокрема, внаслідок шахрайств під час онлайн-продажів, фішингу та телефонних дзвінків, під час яких зловмисники представлялися працівниками банків або колекторами.

За даними слідства, щоб обходити блокування підозрілих транзакцій, фігуранти домовилися з окремими працівниками банків. Ті, як вважають правоохоронці, допомагали знімати обмеження з карток дропів.

Наразі слідство встановило близько 2 млн грн збитків. Водночас загальний обіг коштів через картки дроповодів перевищив 127 млн грн.

Під час понад 40 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили кілька десятків мобільних телефонів та SIM-карток, 255 банківських карток, понад 2 млн грн, 147 тисяч доларів і 22 тисячі євро готівкою. Також вилучили автомобілі.

Одного з підозрюваних затримали та взяли під варту. Ще четверо, за даними слідства, перебувають за кордоном. Наразі вживаються заходи для оголошення їх у міжнародний розшук.

Нагадаємо, що жителі Прикарпаття втратили майже півмільйона гривень через шахраїв. Правоохоронці попередили про схему.