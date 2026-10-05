В Винницкой области разоблачили сеть из 300 дропов с оборотом более 127 млн грн

Фото: Офис Генерального прокурора

В Винницкой области правоохранители разоблачили сеть из около 300 дропов, банковские счета, карточки и криптогаманцы которых использовали преступные группы для легализации средств, полученных незаконным путем. Пятерым вероятным кураторам сети сообщили о подозрении

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в 2024–2025 годах пятеро жителей Винницкой области в возрасте от 22 до 25 лет за символическое вознаграждение получали доступ к платежным инструментам дропов. Речь идет о банковских картах, счетах и криптогаманцах.

В дальнейшем, по версии следствия, они передавали эти платежные инструменты представителям преступных групп, получая за это процент суммы проведенных операций.

Правоохранители установили, что средства на счета поступали, в частности, в результате мошенничества во время онлайн-продаж, фишинга и телефонных звонков, во время которых злоумышленники представлялись работниками банков или коллекторами.

По данным следствия, чтобы обходить блокировку подозрительных транзакций, фигуранты договорились с отдельными работниками банков. Те, как считают правоохранители, помогали снимать ограничения с карт дроп.

Следствие установило около 2 млн грн убытков. В то же время общее обращение средств через карты дроводоводов превысило 127 млн грн.

Во время более 40 санкционированных обысков правоохранители изъяли несколько десятков мобильных телефонов и SIM-карт, 255 банковских карт, более 2 млн грн, 147 тысяч долларов и 22 тысяч евро наличными. Также изъяли автомобили.

Один из подозреваемых был задержан и взят под стражу. Еще четверо, по данным следствия, находятся за границей. В настоящее время принимаются меры по объявлению их в международный розыск.

Напомним, что жители Прикарпатья потеряли почти полмиллиона гривен из-за мошенников. Правоохранители предупредили о схеме.