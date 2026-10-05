08:45  05 октября
В Днепропетровской области 19-летний водитель авто сбил четырех подростков
10:16  05 октября
Конфликт в центре Львова: молодой человек угрожал девушкам пистолетом
13:30  05 октября
Воздушные тревоги парализовали треть работы ТЦ в сентябре
UA | RU
UA | RU
05 октября 2026, 17:16

В Винницкой области разоблачили сеть из 300 дропов с оборотом более 127 млн грн

05 октября 2026, 17:16
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

В Винницкой области правоохранители разоблачили сеть из около 300 дропов, банковские счета, карточки и криптогаманцы которых использовали преступные группы для легализации средств, полученных незаконным путем. Пятерым вероятным кураторам сети сообщили о подозрении

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в 2024–2025 годах пятеро жителей Винницкой области в возрасте от 22 до 25 лет за символическое вознаграждение получали доступ к платежным инструментам дропов. Речь идет о банковских картах, счетах и криптогаманцах.

В дальнейшем, по версии следствия, они передавали эти платежные инструменты представителям преступных групп, получая за это процент суммы проведенных операций.

Правоохранители установили, что средства на счета поступали, в частности, в результате мошенничества во время онлайн-продаж, фишинга и телефонных звонков, во время которых злоумышленники представлялись работниками банков или коллекторами.

По данным следствия, чтобы обходить блокировку подозрительных транзакций, фигуранты договорились с отдельными работниками банков. Те, как считают правоохранители, помогали снимать ограничения с карт дроп.

Следствие установило около 2 млн грн убытков. В то же время общее обращение средств через карты дроводоводов превысило 127 млн грн.

Во время более 40 санкционированных обысков правоохранители изъяли несколько десятков мобильных телефонов и SIM-карт, 255 банковских карт, более 2 млн грн, 147 тысяч долларов и 22 тысяч евро наличными. Также изъяли автомобили.

Один из подозреваемых был задержан и взят под стражу. Еще четверо, по данным следствия, находятся за границей. В настоящее время принимаются меры по объявлению их в международный розыск.

Напомним, что жители Прикарпатья потеряли почти полмиллиона гривен из-за мошенников. Правоохранители предупредили о схеме.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Винницкая область дропы
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
В Киеве из-за ДТП затруднено движение на проспекте Берестейском
05 октября 2026, 18:59
Удар по Харькову: количество погибших выросло, десятки с ранениями
05 октября 2026, 18:50
В Харькове мужчина, которому доверили присмотр за квартирой, похитил украшения
05 октября 2026, 18:43
Как защитить личные границы: психологиня объяснила, как понять собственные границы
05 октября 2026, 18:35
На Житомиршине женщина подарила мошенникам все деньги - как это произошло
05 октября 2026, 18:15
В Ровенской области в ДТП погиб 66-летний пешеход
05 октября 2026, 18:12
Больничный не всегда освобождает от штрафа ТЦК: суд объяснил условия ответственности
05 октября 2026, 17:56
Представлялся работником мобильного оператора: в Кировоградской области будут судить мужчину за мошенничество
05 октября 2026, 17:33
В Донецкой области будут судить командира воинской части за незаконные выплаты боевых
05 октября 2026, 16:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Все публикации »
Виктор Ягун
Валерий Чалый
Виктор Шлинчак
Все блоги »