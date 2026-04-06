Как понять свои эмоции: эксперты рассказали, как распознать стресс

Фото: из открытых источников

Состояние «ничего не чувствую» – это не об отсутствии эмоций. Часто это означает, что психика перегружена

Об этом сообщает ОО "Защита государства", передает RegioNews.

Возможные причины:

• переутомление и стресс;

• внутреннее "отключение" как способ защиты;

• привычка подавлять свои эмоции.

Важно:

Эмоции никуда не исчезают – они просто становятся менее доступными.

Что помогает?

Начать с простого:

• признать, что мне сейчас не ок;

• обратить внимание на свое тело – есть ли дискомфорт, усталость, напряжение;

• спросить себя: "Что со мной сегодня было?"

• дать себе время что-то ощутить без давления.

Это состояние – не проблема. Это сигнал о том, что тебе нужен отдых и больше внимания к себе.

