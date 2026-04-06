Как понять свои эмоции: эксперты рассказали, как распознать стресс
Состояние «ничего не чувствую» – это не об отсутствии эмоций. Часто это означает, что психика перегружена
Об этом сообщает ОО "Защита государства", передает RegioNews.
Возможные причины:
• переутомление и стресс;
• внутреннее "отключение" как способ защиты;
• привычка подавлять свои эмоции.
Важно:
Эмоции никуда не исчезают – они просто становятся менее доступными.
Что помогает?
Начать с простого:
• признать, что мне сейчас не ок;
• обратить внимание на свое тело – есть ли дискомфорт, усталость, напряжение;
• спросить себя: "Что со мной сегодня было?"
• дать себе время что-то ощутить без давления.
Это состояние – не проблема. Это сигнал о том, что тебе нужен отдых и больше внимания к себе.
