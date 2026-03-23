ДТП сталася 21 березня у місті Ямпіль на вулиці Замостянській

Відбулось зіткнення між автомобілем Volkswagen, під керуванням 51-річного водія, та мотоциклом Spark, за кермом якого перебував 16-річний місцевий житель.

Водій мотоцикла та його 15-річний пасажир зазнали травмувань. Їх госпіталізували.

Обидва транспортні засоби вилучили та помістили на арештмайданчик.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Усі обставини та причини ДТП встановлюються.

