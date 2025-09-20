На Київщині пасажирський потяг збив на смерть жінку
Подія сталася в місті Вишневе Київської області
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Пасажирський потяг сполученням "Тернопіль-Київ" смертельно травмував жінку.
За даними поліції, машиніст подавав звукові сигнали та застосовував екстрене гальмування, але уникнути трагедії не вдалося. 80-річна жінка від отриманих травм загинула на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, ввечері 19 вересня на Полтавщині лектровоз протаранив авто Mazda. Постраждало немовля, травмовану дитину госпіталізували.
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Везли "для себе": закарпатські митники вилучили десятки новеньких iPhone 17 Pro Max
20 вересня 2025, 12:51На Полтавщині поїзд протаранив авто Mazda: постраждало немовля
20 вересня 2025, 12:19Внаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджені будинки та автомобілі
20 вересня 2025, 11:54Росіяни вдарили із РСЗВ по промисловій зоні у Сумах: є знеструмлення
20 вересня 2025, 11:32Ворожі дрони вдарили по Чернігівщині: є загибла, серед постраждалих – медики
20 вересня 2025, 11:15Росіяни обстріляли Миколаївщину ракетами та дронами: виникли пожежі, пошкоджені склади та будинки
20 вересня 2025, 10:42Росіяни вдарили по Одещині: зруйнований склад на фермі, виникла пожежа
20 вересня 2025, 10:26Масована атака на Дніпропетровщину: пошкоджені будинки та підприємства, десятки постраждалих
20 вересня 2025, 10:09Комбінований удар: РФ вночі випустила по Україні близько 40 ракет та 580 дронів
20 вересня 2025, 09:32
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну