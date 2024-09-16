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Крилату ракету збили бійці ППО під час відбиття однієї з російських ракетних атак по Україні

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Невдовзі аграрії виявили ракету в полі, неподалік одного з населених пунктів. Її уламки розлетілись на площі 1 га, але бойова частина все ще становила небезпеку для людей. Також під час обстеження прилеглої території правоохоронці виявили касетні боєприпаси, які знешкодили на місці.

Вибухотехніки оглянули фрагменти ракети, відокремили бойову частину від залишків корпусу та у спеціально облаштованому місці підірвали її.

Нагадаємо, під час нічної дронової атаки ворога над Україною було збито 53 ударні безпілотники типу "Шахед".