Створювали та поширювали дитячу порнографію: на Вінниччині затримали угрупування

фото: поліція

Виготовляли порнографію двоє мешканців Жмеринки – 23-річні чоловік та жінка. Допомагала їм збувати заборонені фото та відеоролики 17-річна дівчина, також місцева жителька

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Фігуранти створювали порнографію, також й за участі неповнолітніх, та розповсюджували контент через месенджери, за що отримували до 2000 гривень за один відеоролик.

Двох 23-річних зловмисників затримали 14 червня. Того ж дня за місцем мешкання фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Усім трьом фігурантам слідчі повідомили про підозру. Двом підозрюваним суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою, а третій, неповнолітній – нічний домашній арешт.

Затриманим загрожує до 12 років ув’язнення.

Досудове слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до кримінального правопорушення та усі потерпілі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть матір, яка виготовляла порнографію за участі свого 8-річного сина.