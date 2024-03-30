На Вінниччині виявили уламки ракети Х-101 та "шахеда”

фото: поліція

У пʼятницю, 29 березня, у двох районах Вінницької області виявили частини Shahed та ракети, збитих силами ППО

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зазначається, що бойова частина дрона була нездетонована.

На щастя, постраждалих людей чи пошкодження майна не було.

Вибухотехніки обстежили місця падіння. Частини боєприпасів будуть вилучені та знищені.

Нагадаємо, в ніч на 29 березня Сили ППО знищили 84 ворожі повітряні цілі противника. Загалом окупанти використали для ударів по Україні 99 засобів повітряного нападу. Російські війська атакували дронами й Вінницьку область.