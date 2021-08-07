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07 серпня 2021, 12:25 35

На Вінниччині лютує COVID-штам "Дельта": вже 25 підтверджених випадків

07 серпня 2021, 12:25 35
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Рixabay
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У Вінницькій області підтверджено 25 випадків зараження штамом коронавірусу "Дельта"

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення у Facebook голови Вінницької облдержадміністрації Сергія Борзова.

"...Надійшла відповідь із Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України: із використаних реагентів ВООЗ методом ПЛР визначено наявність штаму "Дельта". З 30 зразків підтверджено 25", - написав Борзов.

Він зазначив, що випадки інфікування цим штамом підтверджено у п'яти районах області: Вінницькому, Гайсинському, Могилів-Подільському, Жмеринському та Тульчинському.

За словами Борзова, наймолодшому інфікованому зі штамом "Дельта" вінничанину 13 років, найстаршому - 84.

Нагадаємо, нещодавно у МОЗ розповіли, скільки українців підчепили штам коронавірусу "Дельта".

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