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07 августа 2021, 12:25 32

В Винницкой области свирепствует COVID-штамм "Дельта": уже 25 подтвержденных случаев

07 августа 2021, 12:25 32
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Рixabay
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В Винницкой области подтверждено 25 случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook главы Винницкой облгосадминистрации Сергея Борзова.

"...Пришел ответ из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины: из использованных реагентов ВОЗ методом ПЦР определено наличие штамма "Дельта". Из 30 образцов подтверждено 25", - написал Борзов.

Он отметил, что случаи заражения этим штаммом подтверждено в пяти районах области: Винницком, Гайсинском, Могилев-Подольском, Жмеринском и Тульчинском.

По словам Борзова, самому молодому инфицированному со штаммом "Дельта" винничанину 13 лет, самому старшему - 84.

Напомним, недавно в Минздраве рассказали, сколько украинцев подцепили штамм коронавируса"Дельта".

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