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01 липня 2021, 13:01 23

У Вінницькій області померла дівчинка, яка мала рідкісне захворювання: рік її життя йшов за 10

01 липня 2021, 13:01 23
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У Вінницькій області не стало 10-річної Ірини Хіміч, яка мала дуже рідкісне захворювання - прогерію. Ця хвороба призводить до стрімкого старіння організму

Про це на своїй сторінці в Facebook написала мати дівчинки Діана Мороз.

Зокрема, дівчинки не стало напередодні, 30 червня. За словами Діани Мороз, у дитини зупинилося серце.

Варто відзначити, що прогерея є дуже рідкісною хворобою. У світі зафіксовано всього кілька сотень випадків такого захворювання. Суть цієї хвороби в тому, що організм людини дуже швидко старіє. В цілому, рік життя людини з прогерією прирівнюється до 8-10 років життя звичайної людини.

Нагадаємо, нещодавно СБУ розкрита схема, згідно з якою, на території Вінницької області щомісяця закопували по 500 тонн небезпечних відходів.

Вінницька область хвороба дитина смерть

 
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