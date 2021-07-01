В Винницкой области умерла девочка, которая имела редкое заболевание: год ее жизни шел за 10

Скрин из YouTube

В Винницкой области не стало 10-летней Ирины Химич, которая имела очень редкое заболевание – прогерию. Эта болезнь приводит к стремительному старению организма

Об этом на своей странице в Facebook написала мать девочки Диана Мороз.

В частности, девочки не стало накануне, 30 июня. По словам Дианы Мороз, у ребенка остановилось сердце.

Стоит отметить, что прогерея является очень редкой болезнью. В мире зафиксировано всего несколько сотен случаев такого заболевания. Суть этой болезни в том, что организм человека очень быстро стареет. В целом, год жизни человека с прогереей приравнивается к 8-10 годам жизни обычного человека.

Напомним, недавно СБУ раскрала схема, согласно которой, на территории Винницкой области каждый месяц закапывали по 500 тонн опасных отходов.