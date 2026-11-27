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Уряд України працює над пошуком коштів для збільшення мінімального грошового забезпечення військовослужбовців. Однак для цього потрібні десятки мільярдів гривень щомісяця

Про це, як повідомляє "Інтерфакс-Україна", заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду, передає RegioNews.

За словами глави уряду, бажання підвищити мінімальні виплати військовим є, однак головною перешкодою залишається нестача фінансових ресурсів.

"Єдине обмеження – це наявність фінансів. І йдеться не про 100-200 млн, йдеться про десятки мільярдів гривень щомісяця!, – наголосив Корецький.

Він також пояснив, що мінімальне грошове забезпечення не відображає загальної суми, яку отримують військовослужбовці, адже до нього додаються надбавки та інші виплати.

Зокрема, розмір грошового забезпечення залежить від виконуваних завдань і місця служби. Виплати військовим, які перебувають на лінії бойового зіткнення, відрізняються від виплат тим, хто виконує тилові, організаційні чи адміністративні завдання.

Корецький додав, що уряд продовжує працювати над пошуком ресурсів, щоб збільшити мінімальне грошове забезпечення захисників.

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