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Правительство Украины работает над поиском средств для увеличения минимального денежного довольствия военнослужащих. Однако для этого нужны десятки миллиардов гривен ежемесячно

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству, передает RegioNews.

По словам главы правительства, желание повысить минимальные выплаты военным есть, однако главным препятствием остается нехватка финансовых ресурсов.

"Единственное ограничение – это наличие финансов. И речь идет не о 100-200 млн, речь идет о десятках миллиардов гривен ежемесячно!", – отметил Корецкий.

Он также пояснил, что минимальное денежное довольствие не отражает общей суммы, которую получают военнослужащие, ведь к нему добавляются надбавки и другие выплаты.

В частности, размер денежного довольствия зависит от выполняемых задач и места службы. Выплаты военным, находящимся на линии боевого столкновения, отличаются от выплат тем, кто выполняет тыловые, организационные или административные задания.

Корецкий добавил, что правительство продолжает работать над поиском ресурсов, чтобы увеличить минимальное денежное довольствие защитников.

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