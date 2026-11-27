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Росія, окрім супутникової системи "Рассвет", розробляє ще одну мережу зв'язку для потреб своєї армії – "Инносеть". До 2036 року країна планує вивести на орбіту 240 супутників цієї системи

Про це повідомило ГУР МО України з посиланням на інтерв’ю заступника начальника ГУР генерал-майора Вадима Скібіцького британському виданню The Times, передає RegioNews.

За словами Скібіцького, Росія має десятирічний план розгортання супутникових мереж в інтересах своїх збройних сил.

Розробкою системи "Инносеть"займається російська компанія "Геоскан", що базується у Санкт-Петербурзі. Паралельно Москва розвиває проєкт "Рассвет", у межах якого до 2035 року планує розгорнути 924 супутники.

Вадим Скібіцький наголосив, що створення російських низькоорбітальних супутникових мереж може становити загрозу не лише для України, а й для інших регіонів світу.

За його словами, у разі повноцінного розгортання системи "Рассвет" Росія зможе оснащувати приймачами цієї мережі різні види озброєння та використовувати їх далеко за межами Чорного моря.

Зокрема, йдеться про можливість застосування морських дронів і безпілотників у Європі, Африці, на Близькому та Далекому Сході.

Нагадаємо, раніше західні розвідувальні служби попереджають про можливу нову ядерну загрозу з боку Росії. За їхніми оцінками, Москва може найближчими тижнями вивести на орбіту супутник із ядерною боєголовкою.