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Россия кроме спутниковой системы "Рассвет" разрабатывает еще одну сеть связи для нужд своей армии – "Инносеть". К 2036 году страна планирует вывести на орбиту 240 спутников этой системы

Об этом сообщило ГУР МО Украины со ссылкой на интервью заместителя начальника ГУР генерал-майора Вадима Скибицкого британскому изданию The Times, передает RegioNews.

По словам Скибицкого, у России есть десятилетний план развертывания спутниковых сетей в интересах своих вооруженных сил.

Разработкой системы "Инносеть" занимается российская компания "Геоскан", которая базируется в Санкт-Петербурге. Параллельно Москва развивает проект "Рассвет", в рамках которого к 2035 году планирует развернуть 924 спутника.

Вадим Скибицкий подчеркнул, что создание российских низкоорбитальных спутниковых сетей может представлять угрозу не только Украине, но и другим регионам мира.

По его словам, в случае полноценного развертывания системы "Рассвет", Россия сможет оснащать приемниками этой сети различные виды вооружения и использовать их далеко за пределами Черного моря.

В частности, речь идет о возможности применения морских дронов и беспилотников в Европе, Африке, на Ближнем и Дальнем Востоке.

Напомним, ранее западные разведывательные службы предупреждают о возможной новой ядерной угрозе со стороны России. По их оценкам, Москва может в ближайшие недели вывести на орбиту спутник с ядерной боеголовкой.