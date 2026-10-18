Україну накриють дощі 19 жовтня: де прогнозують значні опади

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У понеділок, 19 жовтня, в Україні переважатиме хмарна погода з дощами. У низці областей опади будуть значними

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Український гідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у більшості регіонів очікуються помірні дощі. Вночі в більшості центральних областей, а також на Одещині та Миколаївщині місцями можливі значні опади. У західних областях невеликий дощ пройде вночі, а на Лівобережжі – вдень.

Вітер переважно північно-східний, у східних і південно-східних областях – південний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 9–14°, вдень – 13-18°. У західних областях буде прохолодніше: вночі 5-10°, вдень 8-13°.

У Києві та області також прогнозують хмарну погоду з дощами. У столиці вночі очікується помірний, а вдень – невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря в Києві вночі становитиме 11–13°, вдень – 15-17°. На Київщині вночі очікується 9-14°, вдень – 13-18°.

Нагадаємо, на горі Піп Іван у Карпатах 16 жовтня зафіксували складні погодні умови. Температура повітря опустилася до -5°C.