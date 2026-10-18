Україна готує продаж двох державних банків: що відомо

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Кабінет міністрів утворив комісію, яка займатиметься продажем державних пакетів акцій "Сенс Банку" та "Укргазбанку"

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.

За його словами, до роботи комісії можуть долучатися представники міжнародних фінансових організацій та інституцій Європейського Союзу.

Комісія визначатиме порядок проведення конкурсів, ухвалюватиме рішення про допуск учасників до торгів, а також погоджуватиме стартову ціну продажу з урахуванням рекомендацій радника.

Крім того, вона визначатиме переможців конкурсів і ціну продажу державних пакетів акцій, після чого подаватиме відповідні рішення на затвердження уряду.

У Міністерстві фінансів уже обрали радників для обох банків.

Нагадаємо, Кабмін оновив наглядову раду "Сенс Банку". Герхарда Бьоша, який очолював державний ПриватБанк із червня 2021 року до листопада 2024-го, призначили незалежним членом наглядової ради.