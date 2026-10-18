На Волині 26-річний мотоцикліст врізався в гараж і загинув
Уночі 17 жовтня в селі Дерно на Волині сталася смертельна ДТП. 26-річний водій мотоцикла Lifan не вибрав безпечної швидкості руху та врізався в гараж
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок аварії мотоцикліст загинув на місці події.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, в селі Удрицьк на Рівненщині внаслідок зіткнення автомобіля Ford із мотоциклом Lifan травмувалися 17-річний водій мотоцикла та його 18-річна пасажирка. Обох госпіталізували. Дівчина дістала перелом ноги та черепно-мозкову травму, їй провели операцію.
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