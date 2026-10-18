12:26  18 октября
В Киеве мужчина до смерти забил охранника спортивной базы
15:43  18 октября
Во Львовской области автобус сбил 77-летнего велосипедиста: мужчина умер
16:50  18 октября
На Волыни 26-летний мотоциклист врезался в гараж и погиб
UA | RU
UA | RU
18 октября 2026, 18:24

Украину покроют дожди 19 октября: где прогнозируют значительные осадки

18 октября 2026, 18:24
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В понедельник, 19 октября, в Украине будет преобладать облачная погода с дождями. В ряде областей осадки будут значительными

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в большинстве регионов ожидаются умеренные дожди. Ночью в большинстве центральных областей, а также в Одесской и Николаевской областях местами возможны значительные осадки. В западных областях небольшой дождь, ночью, а на Левобережье - днем.

Ветер преимущественно северо-восточный, в восточных и юго-восточных областях – южный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет 9–14°, днем – 13–18°. В западных областях будет прохладнее: ночью 5-10 °, днем 8-13 °.

В Киеве и области прогнозируют облачную погоду с дождями. В столице ночью ожидается умеренный, а днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью составит 11-13 °, днем - 15-17 °. В Киевской области ночью ожидается 9-14°, днем – 13-18°.

Напомним, на горе Поп Иван в Карпатах 16 октября зафиксировали сложные погодные условия. Температура воздуха опустилась до -5°C.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода Украина прогноз Синоптики Укргидрометцентр
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
Украина готовит продажу двух государственных банков: что известно
18 октября 2026, 17:47
Словакия и Венгрия не поддерживают новый заем ЕС для Украины на €70 млрд
18 октября 2026, 17:32
На Волыни 26-летний мотоциклист врезался в гараж и погиб
18 октября 2026, 16:50
Силы обороны поразили военные объекты РФ в Донецкой и Луганской областях
18 октября 2026, 16:22
Трамп сближается с Путиным, Европа сомневается: что делать Украине
18 октября 2026, 15:51
Во Львовской области автобус сбил 77-летнего велосипедиста: мужчина умер
18 октября 2026, 15:43
США вновь обмениваются разведданными с Украиной
18 октября 2026, 15:20
В Ровенской области ликвидировали пожары после атаки РФ: погибших и пострадавших нет
18 октября 2026, 14:42
На Харьковщине российский дрон атаковал микроавтобус: ранены два человека
18 октября 2026, 14:14
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Бутусов
Николай Княжицкий
Все блоги »