Украину покроют дожди 19 октября: где прогнозируют значительные осадки

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В понедельник, 19 октября, в Украине будет преобладать облачная погода с дождями. В ряде областей осадки будут значительными

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в большинстве регионов ожидаются умеренные дожди. Ночью в большинстве центральных областей, а также в Одесской и Николаевской областях местами возможны значительные осадки. В западных областях небольшой дождь, ночью, а на Левобережье - днем.

Ветер преимущественно северо-восточный, в восточных и юго-восточных областях – южный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет 9–14°, днем – 13–18°. В западных областях будет прохладнее: ночью 5-10 °, днем 8-13 °.

В Киеве и области прогнозируют облачную погоду с дождями. В столице ночью ожидается умеренный, а днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью составит 11-13 °, днем - 15-17 °. В Киевской области ночью ожидается 9-14°, днем – 13-18°.

Напомним, на горе Поп Иван в Карпатах 16 октября зафиксировали сложные погодные условия. Температура воздуха опустилась до -5°C.