Росіяни атакували Миколаївщину "Шахедами": поранений чоловік, пошкоджені авто та склад
Російські війська атакували Миколаївську область ударними БпЛА типу Shahed протягом минулої доби та вночі
Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атаки в Миколаївському районі поранено 44-річного чоловіка. Його госпіталізували. ТакожпПошкоджено складське приміщення, сім вантажних та два легкових автомобілі.
Крім того, протягом доби російські військові п’ять разів атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок ударів пошкоджено два приватні будинки, люди не постраждали.
Ще три атаки FPV-дронами зафіксували в Очаківській громаді. Постраждалих немає.
Нагадаємо, в ніч на 31 серпня російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Поранення отримав 38-річний чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.