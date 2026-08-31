Росіяни атакували Миколаївщину "Шахедами": поранений чоловік, пошкоджені авто та склад

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Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки в Миколаївському районі поранено 44-річного чоловіка. Його госпіталізували. ТакожпПошкоджено складське приміщення, сім вантажних та два легкових автомобілі.

Крім того, протягом доби російські військові п’ять разів атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок ударів пошкоджено два приватні будинки, люди не постраждали.

Ще три атаки FPV-дронами зафіксували в Очаківській громаді. Постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 31 серпня російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Поранення отримав 38-річний чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.