Фото: ДСНС

Окупаційні війська завдали авіаудару по Краматорську, скинувши на місто чотири авіабомби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок авіаатаки поранення отримали троє цивільних осіб.

Один із ударів припав на 14-поверховий будинок, де внаслідок влучання спалахнула пожежа.

Надзвичайники разом із поліцейськими врятували з будинку двох людей та передали їх медикам. Крім того, загорівся дах одного з навчальних закладів.

Пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, заклади освіти, об'єкти торгівлі та автомобілі.

Вогнеборці ліквідували всі пожежі загальною площею близько 685 кв. м.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня РФ атакувала Україну 255 ударним БпЛА. Зафіксовано влучання 22 дронів на 14 локаціях.