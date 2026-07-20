08:26  20 липня
У Харкові трирічний хлопчик випав із вікна п'ятого поверху та загинув
12:50  19 липня
Внаслідок російського авіаудару по Херсонщині загинула жінка
11:08  19 липня
Росіяни атакували дроном автомобіль Червоного Хреста на Запоріжжі
UA | RU
UA | RU
20 липня 2026, 07:17

Мінус 1600 солдатів та 82 артсистеми: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати росіян

20 липня 2026, 07:17
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1600 окупантів, два танки, вісім бронемашин, 82 артсистеми, три РСЗВ та шість засобів ППО. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 430 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 20.07.26 орієнтовно склали:

втрати росіян 20 липня 2026 року

Нагадаємо, днями Україна завдала далекобійних ударів по низці об'єктів на території Росії, а також у тимчасово окупованому Криму та акваторіях Азовського й Чорного морів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ЗСУ фронт війна окупанти російська армія втрати росіян
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
На Полтавщині ворожий дрон впав на території промислового підприємства: спалахнула пожежа
20 липня 2026, 08:36
У Харкові трирічний хлопчик випав із вікна п'ятого поверху та загинув
20 липня 2026, 08:26
Новий статус для Федорова: компроміс чи спроба зберегти вплив
20 липня 2026, 08:19
РФ запустила по Україні дві ракети Х-59/69 та майже 100 дронів: є влучання на девʼяти локаціях
20 липня 2026, 08:14
Удари КАБами та дронами по Сумщині: загинув чоловік, ще семеро людей зазнали травм
20 липня 2026, 07:58
Міністр оборони Польщі закликав продовжити підтримку України через загрозу з боку РФ
20 липня 2026, 07:51
Росія атакувала іноземне судно поблизу Одеси: шестеро моряків загинули, четверо вважаються зниклими безвісти
20 липня 2026, 07:43
Запорізька область під ворожими ударами: троє загиблих, ще 47 людей поранені
20 липня 2026, 07:36
Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками: є наслідки у трьох районах
20 липня 2026, 07:29
Росія завдала ракетного удару по Одесі: пошкоджено інфраструктуру
20 липня 2026, 07:22
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Ягун
Валерій Пекар
Всі блоги »