Українські військові рознесли російські БК
Українські військові продовжують нищити ворога на фронті. На цей раз прикордонники показали, як накривали вогнем російські боєкомплекти
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу прикордонників РУБпАК "Прайм", які правюють на Північно-Слобожанському напрямку. Уражені були гармата Д-30, вантажівка з боєкомплектом, склади БК, транспорт, РЕБ та РЕР, позиції та укриття росіян.
"Оператори БпЛА підрозділу РУБпАК "Прайм" виявили та знищили ворожу гармату Д-30, вантажівку з БК, склади БК, позицію зльоту й посадки БпЛА, інженерну техніку, автомобіль, мотоцикл, засоби РЕБ та РЕР, а також низку укриттів противника. Окрім того, ворог зазнав втрат й у живій силі", - кажуть військові.
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