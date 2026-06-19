У Павлограді внаслідок ранкової атаки загинула 8-річна дівчинка, є поранена
Зранку 19 червня російські військові завдали удару по Павлограду
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки загинула 8-річна дівчинка, постраждала 49-річна жінка – її госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Через обстріл зайнялися два приватні будинки. Одна оселя зруйнована.
Нагадаємо, російські війська не припиняють тероризувати Дніпропетровську область. Вночі 19 червня ворог атакував три райони регіона артилерією та безпілотниками.
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