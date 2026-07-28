На Прикарпатті на третю добу пошуків у Дністрі знайшли тіло 24-річного хлопця
У понеділок, 27 липня, поблизу села Одаї Івано-Франківського району рятувальники завершили водолазно-пошукові роботи
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Співробітники ДСНС відшукали 24-річного молодика, який зник 25 липня під час спроби переплисти річку Дністер.
Вранці тіло загиблого виявили, підняли на берег та передали правоохоронцям для з'ясування всіх обставин трагедії.
Нагадаємо, 20 липня на Харківщині троє дітей впали у річку та почали тонути. Хлопець зміг витягнути з води одну дівчину, проте врятувати 11-річну подругу не встиг.
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