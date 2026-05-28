Фото: БЕБ

Правоохоронці припинили роботу двох незаконних автозаправних станцій, де продавали сурогатне дизельне пальне за заниженими цінами й без жодних сертифікатів якості

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Нелегальні заправки працювали на території Путильської та Рукшинської громад. Фігуранти продавали дизпаливо без документів про походження, а розрахунки з водіями проводили повністю "в чорну" – без відображення в бухгалтерському та податковому обліках.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

понад 11 тонн дизельного пального сумнівної якості;

чорнові записи та фінансово-господарську документацію;

мобільні телефони.

Орієнтовна вартість вилученого майна та нафтопродуктів становить понад 1,1 млн гривень. Зразки пального направили на експертизу.

Досудове розслідування триває за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Нагадаємо, раніше правоохоронці припинили діяльність п’яти заправок, що працювали незаконно на Київщині. АЗС функціонували у Білоцерківському районі. Загальна вартість вилученого пального та обладнання становить понад 6 млн грн.