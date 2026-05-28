На Буковині накрили дві нелегальні АЗС: вилучено 11 тонн сурогатного дизпалива
Правоохоронці припинили роботу двох незаконних автозаправних станцій, де продавали сурогатне дизельне пальне за заниженими цінами й без жодних сертифікатів якості
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.
Нелегальні заправки працювали на території Путильської та Рукшинської громад. Фігуранти продавали дизпаливо без документів про походження, а розрахунки з водіями проводили повністю "в чорну" – без відображення в бухгалтерському та податковому обліках.
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- понад 11 тонн дизельного пального сумнівної якості;
- чорнові записи та фінансово-господарську документацію;
- мобільні телефони.
Орієнтовна вартість вилученого майна та нафтопродуктів становить понад 1,1 млн гривень. Зразки пального направили на експертизу.
Досудове розслідування триває за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).
Нагадаємо, раніше правоохоронці припинили діяльність п’яти заправок, що працювали незаконно на Київщині. АЗС функціонували у Білоцерківському районі. Загальна вартість вилученого пального та обладнання становить понад 6 млн грн.