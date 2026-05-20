20 травня 2026, 18:37

У Києві засудили диверсанта, який палив шафи "Укрзалізниці"

Фото: Офіс Генерального прокурора
15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав мешканець Києва за серію диверсій на об’єктах "Укрзалізниці"

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

У листопаді 2024 року через Telegram обвинувачений почав спілкуватися зі знайомим, який мешкає на тимчасово окупованій території Донеччини та співпрацює з представниками держави-агресора.

Він запропонував засудженому підпалювати релейні шафи Укрзалізниці, пропонуючи за таку роботу 300$. Для виконання цієї роботи засуджений залучив приятеля.

У березні 2025 року, приховавши обличчя за масками, спільники облили легкозаймистою сумішшю та підпалили дві релейні шафи поблизу станції "Дарниця”. Свої дії палії знімали на мобільний телефон та надіслали відео виконаної роботи замовнику. Чоловіків оперативно затримали.

24-річного чоловіка визнано винним у вчиненні диверсії та призначив покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, він має відшкодувати Укрзалізниці 269 тис. гривень збитків за знищену шафу.

Справа щодо іншого учасника диверсії перебуває на розгляді суду.

Нагадаємо, що у Києві суд виніс вирок трьом чоловікам, які за гроші підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури та автомобіль військовослужбовця. Кожен із них отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

