На Черкащині ліквідували масштабний канал збуту наркотиків

Фото: поліція Черкаської області

У Черкаській області поліцейські перекрили канал незаконного виготовлення та збуту наркотиків і психотропних речовин

Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, фігуранти організували наркобізнес на території області та отримували від незаконної діяльності понад 400 тисяч гривень щомісяця за цінами "чорного ринку".

Організатору групи вже повідомили про підозру.

Нагадаємо, що правоохоронцю з Києва повідомлено про підозру у перевезенні особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту.