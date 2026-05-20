У Миколаєві винесли вирок зрадникам, які навели ракету на багатоповерхівку

Суд призначив максимальний термін ув’язнення — 15 років позбавлення волі — двом зрадникам з Миколаєва, які скоригували ворожий ракетний удар по житловому будинку. У жовтні 2022 року атака забрала життя сімох мирних жителів, включно з 12-річною дитиною

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Вночі 13 жовтня 2022 року російська армія нанесла масовий ракетний удар по Миколаєву. Одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, зруйнувавши два верхніх поверхи будинку. Тоді внаслідок атаки загинуло сім людей, серед них - 12-річний хлопчик.

Прокурори у суді довели, що ракетний удар навели двоє державних зрадників: 53-річна матір та її 30-річний син, які шпигували за місцями дислокації військовослужбовців Збройних Сил України. Вони збирали інформацію про ситуацію у місті, пересування військових, фіксували наслідки ракетних ударів РФ, а отримані дані передавали ворогу у "Telegram”.

В одному з повідомлень чоловік надіслав скріншот із координатами, міткою та коментарем про скупчення автомобілів з номерами іншого регіону. Російські військові вдарили за вказаними координатами по багатоквартирному будинку в Миколаєві. За наведення чоловік отримав 16 тисяч гривень.

Восени 2022 року матір та сина затримали за місцем їхнього проживання.

Суд визнав обох винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, виготовленні та поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, а також у пособництві у вчиненні порушень законів та звичаїв війни.

Їм призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Свою вину держзрадники не визнали.

