Прикордонники показали, як українські дрони ефектно розносять укриття росіян
Українські військові продовжують нищити ворога на фронті. Прикордонники показали свіжі кадри, які були зроблені дронами
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу бригади "Форпост". Військові атакували FPV-дронами транспорт та укриття окупантів. Це техніка, якою ворог намагається підвозити ресурси і маневрувати. Зокрема, прикордонники "рознесли" укриття росіян.
"FPV – по руху і точкових цілях. Важкі бомбери – по укриттях і місцях скупчення. Результат – зірвана логістика і мінус можливості для противника діяти. Результат – на відео", - кажуть захисники.
Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем знищили у Криму ворожу техніку на мільйони доларів. Операцію провели наприкінці березня.
