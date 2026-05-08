Ввечері 7 травня рятувальники ліквідували займання у будівлі готельно-ресторанного комплексу в місті Калуш. Повідомлення про пожежу надійшло о 18:35

Вогонь охопив приміщення сауни на першому поверсі триповерхової будівлі. Площа займання становила 25 кв. м. Рятувальникам знадобилося близько сорока хвилин, щоб повністю загасити вогонь та не дати йому поширитися на інші приміщення комплексу.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, вночі 4 травня на Закарпатті на горі Красія горів гірськолижний курорт. Вогонь повністю знищив будівлю готелю площею 1050 кв. м.