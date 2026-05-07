07 травня 2026, 19:17

ЗСУ уразили російський носій "Калібрів" у Каспійському морі

Фото: Генштаб ЗСУ
У ніч на 7 травня Сили оборони провели комплексну операцію, уразивши не лише сучасний малий ракетний корабель у Дагестані, а й цілу низку командних пунктів та складів окупантів на захоплених територіях

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

Зокрема у районі пункту базування "Каспийск” ( республіка Дагестан у РФ) уражено багатоцільовий малий ракетний корабель проекту 22800 "Каракурт”, який, зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет "Калібр". Там уточнюють ступінь пошкодження.

Також уражено пункт управління противника у Соснівці Луганської області та пункт управління БпЛА ворога у районі Ясного на Донеччині.

Крім того, уражено склад боєприпасів у Калмиківці та склад пально-мастильних матеріалів окупантів у районі Смолянинового Луганської області.

Українські воїни також завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районах Дерсового Донецької області та Смілого на Запоріжжі.

Нагадаємо, що сили оборони України 7 травня уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", що у Пермському краї РФ.

кораблі пошкодження Калібр Генштаб ЗСУ
