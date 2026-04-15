РФ вночі атакувала Україну трьома "Іскандерами" і понад 300 БпЛА: є влучання на 9 локаціях
У ніч на 15 квітня РФ атакувала Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 324 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 250 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 07:00 сили ППО знищили або подавили 309 російських безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 10 локаціях.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, близько п'ятої ранку 15 квітня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу загинула продавчиня кіоску.