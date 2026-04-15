15 квітня 2026, 07:41

РФ вночі атакувала Україну трьома "Іскандерами" і понад 300 БпЛА: є влучання на 9 локаціях

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 15 квітня РФ атакувала Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 324 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 250 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 07:00 сили ППО знищили або подавили 309 російських безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 10 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

атака на Україну 15 квітня 2026 року

Нагадаємо, близько п'ятої ранку 15 квітня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу загинула продавчиня кіоску.

Україна війна обстріли ППО безпілотники Іскандер ракетний удар
