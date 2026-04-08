У Миколаєві патрульний побив адвоката: суд призначив 4 роки ув'язнення

Фото: ДБР

Інгульський районний суд міста Миколаєва виніс вирок правоохоронцю, який у січні 2022 року під час патрулювання побив адвоката

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Слідство встановило, що під час зупинки автомобіля за порушення ПДР адвокат, який перебував на пасажирському сидінні, почав надавати водію юридичну допомогу та попросив правоохоронця представитися.

У відповідь командир взводу застосував сльозогінний газ, повалив чоловіка на землю, одягнув кайданки та побив ногами, що призвело до перелому ребра.

Суд визнав правоохоронця винним у перевищенні влади або службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України). Чоловіку призначили 4 роки позбавлення волі та 3 роки позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах.

