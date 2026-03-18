09:27  18 березня
РФ атакувала залізницю на Чернігівщині: є поранені
08:23  18 березня
На Хмельниччині чоловік обстріляв будинок колишньої дівчини
07:53  18 березня
На Дніпропетровщині одночасно зникли п'ять підлітків: поліція розшукує їх
UA | RU
UA | RU
18 березня 2026, 09:40

Укрзалізниця скасувала пряме швидкісне сполучення з Харковом: що відомо

18 березня 2026, 09:40
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

З 18 березня швидкісні поїзди класу "Інтерсіті" сполученням Харків – Київ та у зворотному напрямку курсуватимуть лише до Полтави через вплив військових дій. Пряме сполучення Харкова зі столицею наразі відсутнє

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Зазначається, що увечері 17 березня пасажири, які придбали квитки на рейс Харків – Київ, отримали повідомлення про скасування прямого маршруту та необхідність пересадки у Полтаві.

Зокрема, пасажирів рейсу №723 Харків – Київ, який повинен був вирушити 18 березня о 13:12, повідомили про тимчасове обмеження руху зі станції Полтава-Південна.

Пасажирам пропонують сісти на поїзд №223 Харків – Полтава о 13:50, а на станції Полтава-Південна пересідати на рейс №723 Полтава – Київ.

Представник Південної залізниці в коментарі кореспондентові видання підтвердив, що всі поїзди Інтерсіті до Харкова тимчасово не курсуватимуть.

Обмеження починаються з 18 березня.

Пасажирам радять звертатися до офіційних каналів Укрзалізниці для отримання актуальної інформації.

Нагадаємо, 18 березня російські військові атакували залізничну інфраструктуру в Чернігівській області. Ворожий безпілотник влучив у тепловоз – виникла пожежа. Внаслідок атаки травмовані машиніст та його помічник.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Ігор Луценко
Всі блоги »