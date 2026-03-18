Укрзалізниця скасувала пряме швидкісне сполучення з Харковом: що відомо

З 18 березня швидкісні поїзди класу "Інтерсіті" сполученням Харків – Київ та у зворотному напрямку курсуватимуть лише до Полтави через вплив військових дій. Пряме сполучення Харкова зі столицею наразі відсутнє

Зазначається, що увечері 17 березня пасажири, які придбали квитки на рейс Харків – Київ, отримали повідомлення про скасування прямого маршруту та необхідність пересадки у Полтаві.

Зокрема, пасажирів рейсу №723 Харків – Київ, який повинен був вирушити 18 березня о 13:12, повідомили про тимчасове обмеження руху зі станції Полтава-Південна.

Пасажирам пропонують сісти на поїзд №223 Харків – Полтава о 13:50, а на станції Полтава-Південна пересідати на рейс №723 Полтава – Київ.

Представник Південної залізниці в коментарі кореспондентові видання підтвердив, що всі поїзди Інтерсіті до Харкова тимчасово не курсуватимуть.

Обмеження починаються з 18 березня.

Пасажирам радять звертатися до офіційних каналів Укрзалізниці для отримання актуальної інформації.

Нагадаємо, 18 березня російські військові атакували залізничну інфраструктуру в Чернігівській області. Ворожий безпілотник влучив у тепловоз – виникла пожежа. Внаслідок атаки травмовані машиніст та його помічник.