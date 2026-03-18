ДТП сталася 17 березня близько 15:40 у селі Сілець Шептицького району

Відбулося зіткнення автомобілів Peugeot 508, яким керував 42-річний водій, та Ford Transit під керуванням 60-річного чоловіка.

Внаслідок ДТП обоє водіїв, а також пасажири Ford, чоловіки 48 та 59 років, отримали травми. Їх госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, правоохоронці шукають свідків сметельної ДТП, яка сталася вдень 12 березня на Львівщині. Тоді поблизу села Гамаліївка зіткнулися вантажівка MAN та позашляховик SsangYong.