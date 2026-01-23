11:57  23 січня
23 січня 2026, 11:18

В Інституті серця з'явився новітній УЗД-апарат, яким медустанову забезпечив благодійник Денис Парамонов

Фото: БФ Дениса Парамонова
Пацієнти столичного Інституту серця відтепер зможуть швидко та якісно проходити ультразвукове дослідження. УЗД-апаратом медустанову забезпечив меценат та засновник однойменного благодійного фонду Денис Парамонов

Про це йдеться на сайті Фонду, передає RegioNews.

Подарована благодійником ультразвукова діагностична система виробництва США вартістю понад 2 млн грн є однією з найкращих в галузі медичного обладнання. Вона має якісний сенсорний монітор, що дозволяє лікареві бачити точну картинку під час обстеження пацієнта.

Також в апараті є порти для датчиків, що йдуть в комплекті і це значно підвищує можливість робити різноманітні обстеження, зокрема, серцево-судинні у дорослих та дітей, що в першу чергу потрібні для пацієнтів Інституту серця.

Директор Інституту серця Борис Тодуров зустрівся з Денисом Парамоновим, подякувавши за турботу про медустанову, наголосивши на важливості такої допомоги від благодійника. Він також підкреслив, що УЗД-апарат дозволить проводити дуже точні ультразвукові дослідження, а отже – ставити правильні діагнози пацієнтам.

У свою чергу благодійник Денис Парамонов зазначив, що Інститут серця потребує особливої уваги щодо оновлення медичного обладнання, адже ця медустанова є флагманом в українській трансплантології.

"З 2022 року ми допомогли вже понад 750 лікарням по всій Україні. Інститут серця отримує від нас допомогу вже втретє. Влітку 2024 року разом із SMK Group ми передали сюди на оснащення 5 млн грн, днями – сучасний УЗД-апарат вартістю 2 млн. Сьогодні приїхали теж не з пустими руками – привезли зарядну станцію EcoFlow для реанімації. Також провели зустріч, обговорили подальші пріоритети співпраці. У сучасних реаліях питання якісної діагностики та електрики дуже важливі – ми це розуміємо. Наш Фонд максимально допомагатиме, системно працюватиме з такими медустановами, як Інститут серця – флагманами української медицини", – зазначив меценат Денис Парамонов.

Нагадаємо, за рішенням благодійника Дениса Парамонова зарядні станції EcoFlow буде придбано до дитячих лікарень Харкова, Дніпра, Запоріжжя та Миколаєва. Для відділення дитячої реанімації Інституту серця таку зарядну станцію вже надано.

Також раніше Благодійний фонд Дениса Парамонова та SMK Group забезпечили Інститут серця надсучасним обладнанням вартістю майже 5 млн грн. Це відеогастроскоп та відеобронхоскоп, що потрібні для проведення швидкої та точної діагностики перед операціями. Окрім цього, Фонд допомагав забезпечити Інститут серця дефібриляторами для операційного блоку.

